Alexis Gutiérrez calienta el Toluca vs. América con picante declaración

Alexis Gutiérrez calentó el partido Toluca vs. América de la última jornada de la Liga MX al asegurar que se podrá hablar del gran momento de los Diablos Rojos, pero las Águilas son el equipo más grande de México.

“Es algo importante para el club, no solamente por lo de la Final, sino porque Toluca está en un gran momento; tiene jugadores importantes, pero de igual manera nosotros los tenemos. América siempre va a ser el más grande por todo lo que ha conseguido”, mencionó Alexis Gutiérrez en entrevista con Zartizi Sosa de TUDN.

Además, el extremo mexicano reconoció que el duelo de la Jornada 17 es importante porque podría estar en juego el liderato del Torneo Apertura 2025.

“Sí pueden hablar de Toluca, del quien sea, pero creo que América con el tricampeonato y con las Finales que lleva, siempre va a estar ahí. Será un partido muy importante, muy bonito, y trataremos de disfrutarlo”, añadió.

Alexis Gutiérrez se sinceró y admitió que la presión y exigencia en América es mayor a la que se tiene en Chivas y Cruz Azul, clubes en los que también militó.

“En los otros que he estado también existía la presión, pero creo que aquí es un poco diferente, lo estoy sintiendo, pero es algo lindo, porque quiere decir que te están viendo muchas personas, todo México. Es parte de la grandeza del club y no pasa nada, nosotros sabemos lidiar con eso”, señaló.

Gutiérrez sabe que estando en América tiene los reflectores para volver a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

“Yo estoy ilusionado de poder estar ahí, claro que yo vengo con la actitud, mentalidad de poder estar, primero que nada, ganarme aquí un lugar, hacer las cosas bien. Porque si hago las cosas bien aquí, sé que la selección va a llegar por la vitrina que es América”, puntualizó.

América visitará al Toluca en el Estadio Nemesio Diez el sábado 8 de noviembre; ambos equipos llegan al duelo con 34 puntos, a uno del líder Cruz Azul.