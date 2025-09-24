Video ¡Regreso amargo para Gago! Chivas vuelve a sonreír y derrota a Necaxa

Samir Inda debutó con Chivas en el juego ante Necaxa y ha dado mucho de qué hablar. No solo por el gol que marcó a los Rayos en el partido de la Jornada 10 el Apertura 2025, si no porque se ha hablado de que Chivas incurrió en una falta al alinearlo.

Y es que se menciona que ningún menor de edad puede portar publicidad de casas de apuestas o bebidas alcohólicas y Samir, al momento de su presentación en la Liga MX, contaba con 17 años, 11 meses y 10 días.

En mayo del 2018, la Secretaría de Salud solicitó a la Federación Mexicana de Futbol la regulación en uniformes de categorías menores por la prohibición de patrocinios de bebidas alcohólicas y casas de apuestas para menores de edad.

De hecho, cuando Diego Reyes debutó, mucho antes del aviso de la Secretaria de Salud, América puso un parche a la publicidad del jugador atendiendo esa situación.

Y recientemente, Tijuana ha tenido cuidado con ello en las alineaciones de Gil Mora.

La medida está enmarcada en la Ley General de Salud en lo que respecta a publicidad y derechos de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, en los reglamentos de la FMF y de la Liga MX no se encuentra mención al respecto ni sanciones. No hay penalidad de puntos ni de ningún otro tipo.

Donde si existe la prohibición es las categorías Sub, incluso en la 19 en donde ya hay incluso mayores de edad.

Lo que sí hay es un compromiso que de vez en cuando se rompe como ha sido el caso de Santiago Sandoval y ahora Samir Inda, ambos de Chivas.

Por otro lado, tampoco la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Salud han interpuesto castigo alguno en casos anteriores.