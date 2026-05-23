Liga MX Final Pumas vs. Cruz Azul: 'Memote' Martínez advierte que su equipo tiene un 'plan' para la vuelta El delantero del conjunto auriazul tiene tiempo para hablar de la Final después del partido de México ante Ghana.

Video Memote asegura que Pumas tiene un plan para la Final

Guillermo 'Memote' Martínez, delantero de Pumas y de la Selección Mexicana, se dio tiempo para hablar de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, específicamente del partido de vuelta.

En declaraciones para TUDN al término del partido entre México y Ghana, Martínez celebró la actuación que tuvo la escuadra universitaria en la ida ante Cruz Azul y lanzó una advertencia.

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Si bien Guillermo Martínez señala que lo que hicieron los dirigidos por Efraín Juárez no fue algo muy 'vistoso', la realidad es que los universitarios tienen un "plan" definido en busca de su octavo título.

"La vi (la Final de ida) el equipo lo hizo bastante bien, a la vista de los demás fue algo no tan grato, pero el equipo tiene un plan que se va a llevar a cabo y solo Dios sabrá lo que tiene destinado para el club".

Memote Martínez de hecho hará una visita especial a sus compañeros del Club Universidad en la Final de vuelta para apoyo a los auriazules desde la tribuna y ante un potencial festejo.

Martínez también se refirió a su actuación en el encuentro amistoso entre México y Ghana en el Estadio Cuauhtémoc y en donde incluso, marcó un gol.

"Más que competencia, todos somos un complemento, cada quién tiene cualidades diferentes, lo más importante es llevar a México a lo más alto, nada está seguro, solo Dios sabe qué tiene destinado para mí, mientras haya oportunidad, me voy a aferrar.