Liga MX Marioni defiende a Pumas y quiere verlo campeón: "Las formas no importan" El exjugador de los Universitarios señaló que en las finales lo importante es ganar dejando a un lado las formas.

Video Marioni quiere ver campeón a Pumas: “Las formas no importan”

Bruno Marioni, ex jugador de los Pumas, señaló que en las finales no importan si las juegas bien o ma l, sino que lo importante es salir campeón luego de las criticas que han recibido los Universitarios tras el juego de ida.

En entrevista para Línea de 4, Marioni defendió a Pumas y señaló que el equipo auriazul si ha mostrado formas a lo largo del torneo que lo llevaron a la final del Clausura 2026.

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“Yo creo que hoy las formas en un partido final no importan, pero sí creo que las formas lo han llevado a Pumas a llegar a la final”

“Viendo un equipo entregado con garra, que corren lo que dura el partido que están presionando, que defienden, que atacan, y creo que esas formas son las que han representado históricamente a Pumas y las ha podido inculcar en los futbolistas y la gente”

“Hoy las formas no importan, lo que importa es ganar, pero las formas importaron en lo que lo que fue de todo el torneo”, señaló Marioni.