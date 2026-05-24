Marioni defiende a Pumas y quiere verlo campeón: "Las formas no importan"
El exjugador de los Universitarios señaló que en las finales lo importante es ganar dejando a un lado las formas.
Bruno Marioni, ex jugador de los Pumas, señaló que en las finales no importan si las juegas bien o ma l, sino que lo importante es salir campeón luego de las criticas que han recibido los Universitarios tras el juego de ida.
En entrevista para Línea de 4, Marioni defendió a Pumas y señaló que el equipo auriazul si ha mostrado formas a lo largo del torneo que lo llevaron a la final del Clausura 2026.
“Yo creo que hoy las formas en un partido final no importan, pero sí creo que las formas lo han llevado a Pumas a llegar a la final”
“Viendo un equipo entregado con garra, que corren lo que dura el partido que están presionando, que defienden, que atacan, y creo que esas formas son las que han representado históricamente a Pumas y las ha podido inculcar en los futbolistas y la gente”
“Hoy las formas no importan, lo que importa es ganar, pero las formas importaron en lo que lo que fue de todo el torneo”, señaló Marioni.
Bruno Marioni jugó con Pumas en el 2004 donde fue campeón con los Universitarios en el 2004 y líder de goleo.