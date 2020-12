Pumas vs Cruz Azul en vivo | Cuándo y cómo ver la vuelta por la semifinal de la liguilla de la Liga MX

El Pumas vs Cruz Azul se disputará este domingo y representa el cierre de las semifinales de la liguilla por el Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX que contará con transmisión en vivo de TV a través de TUDN y Univision para Estados Unidos.

¿Cuándo y cómo ver en vivo Pumas vs Cruz Azul ?

El compromiso de vuelta Pumas vs Cruz Azul se jugará este domingo 6 de diciembre 2020 a partir de las 7:30 p.m. hora del Este de Estados Unidos.

Además, los universitarios fueron el conjunto que más goles a favor consiguió en el campeonato después del América , 29 en total por 31 de las Águilas. Sin duda un récord espectacular que no puede perder de vista el cuadro del Cruz Azul.

ANTECEDENTES Pumas vs Cruz Azul

59 veces se han enfrentado Pumas vs Cruz Azul en la historia del campeonato profesional mexicano de la primera división, la máquina domina la serie con 25 triunfos y 21 empates por 13 victorias del cuadro de la UNAM. Además, estos rivales se han enfrentado en cinco ocasiones en eliminatorias de la liguilla, de los cuales en cuatro de estas series se impuso Pumas, otra razón más para pensar que el duelo de vuelta no será nada fácil.