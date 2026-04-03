Liga MX Puebla y Juárez igualan en el inicio de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX El VAR tumba de último momento un triunfo a domicilio de los Bravos en el inicio de la Jornada 13 del Clausura 2026.

Video Resumen | ¡Cierre de película! Los de La Franja y Bravos reparten puntos en el Cuauhtémoc

Puebla empató 1-1 ante el FC Juárez en partido correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX y suma su cuarto partido consecutivo sin ganar. En tanto que los Bravos se mantienen en la pelea por entrar a la Liguilla.

El primer tiempo mostró un partido muy trabado con pocas opciones claras para ambos equipos, pero en las que tuvieron los porteros fueron los protagonistas al evitar la caída de su meta de forma temprana.

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Los goles llegaron tras el descanso. Primero fue el Puebla quien abrió el marcador en el minuto 53 tras un centro desde la izquierda hacia el segundo poste donde llegó por sorpresa Iker Moreno quien remató de aire, Jurado hizo una gran atajada, pero otorgó el rebote al centro y nuevamente Moreno fue al encuentro de la pelota para mandar al fondo.

Video ¡Llegó el primero! Jurado había hecho un atajadón pero Moreno aprovecha el rebote

Madson rescata el empate para Juárez

Pese al gol, Jurado mantuvo un buen desempeño y pronto llegó el empate de Juárez. En el minuto 77, Nevarez llegó desde la banda derecha y mandó el pase cruzado al segundo poste donde Madson llegó solo para empujar la pelota al fondo de la portería.

Puebla sufrió para rescatar el punto luego de que se quedara con diez hombres por la expulsión de Nico Díaz quien recibió su segunda tarjeta amarilla del partido. Todavía se salvaron de un penalti que fue descartado por el VAR por una mano previa. Finalmente el juego no dio para más y se fueron con al igualdad.

Video ¡Bravos presente en el marcador! Madson cierra la pinza y se empata el juego

PUEBLA VS. JUÁREZ ACCIONES DEL PARTIDO

Termina el partido

(90'+5') Se acaba el juego con empate 1-1 que mantiene a los Bravos en la pelea por Liguilla.

El VAR descarta un penalti

(90'+3') Tras un violento remate al travesaño de Pizarro, Dupuy fue a buscar el rebote y lo derribaron; sin embargo, tocó el balón con la mano y tras la revisión en el VAR se descartó la pena máxima.

Puebla se queda con diez

(82') Nico Díaz recibió su segunda tarjeta amarilla tras una falta y se va expulsado.

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Gol de Juárez; Madson empata el juego

(77') Nevarez llega desde la banda derecha y manda el pase cruzado al segundo poste donde Madson llega solo para empujar la pelota.

Gol del Puebla; Iker Moreno anota el primero del partido

(53') Centro desde la izquierda hacia el segundo poste donde llega por sorpresa Moreno quien remata de aire, Jurado hace una gran atajada, pero otorga el rebote al centro y nuevamente Moreno va al encuentro de la pelota para mandar al fondo. La franja ya lo gana 1-0.

Inicia el segundo tiempo

(45') Ya se juega la segunda mitad en el estadio Cuauhtémoc.

Medio tiempo

(45'+5') Termina la primera mitad y el partido muy disputado y con pocas opciones claras se mantiene 0-0.

Responde el Puebla

(36') Remate desde la izquierda afuera del área que Jurado desvía a dos manos.

Juárez busca el primero

(14') Torres aprovecha una mala salida y remata desde fuera del área, pero el portero Gutiérrez desvía a un costado.

Inicia el partido