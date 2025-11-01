Puebla rinde homenaje a Manuel Lapuente en el Estadio Cuauhtémoc
Jugadores de La Franja y de Cruz Azul se unen para rendirle un homenaje póstumo a quien entregara un título a los camoteros.
Si con alguien tiene que estar agradecido el Club Puebla es simple y sencillamente con Manuel Lapuente, quien les entregara su único título de liga en su historia, algo que saben perfectamente en el equipo de La Franja.
Debido a ello y al reciente fallecimiento del extécnico, el cuadro camotero preparó un sencillo pero cálido homenaje para quien en vida fuera uno de los estrategas más laureados del balompié mexicano.
Un reconocimiento a un Manolo Lapuente en el que los jugadores tanto del Puebla como del Cruz Azul, rival en turno de la Jornada 16 de la Liga MX, salieron con una boina, muy al estilo del técnico, y con una manta con la leyenda "Gracias eternas Manolo".
Además de esta breve ceremonia que incluyó un minuto de aplausos en memoria de uno de sus más grandes símbolos, el Puebla salió con un detalle muy especial en su casaca para este encuentro de la Jornada 16, un parche con la silueta de Lapuente.
"El equipo de la ciudad de los Ángeles se viste de gala en homenaje al único técnico que ha llenado de gloria a este Club, con respeto a un gran Enfranjado: Manolo Lapuente", mencionó previamente en sus redes sociales.
Puebla, actualmente en el fondo de la tabla de posiciones de la competencia, se midió en la cancha del Estadio Cuauhtémoc al Cruz Azul, que pelea por el liderato del Apertura 2025 de la Liga MX.