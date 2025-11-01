Si con alguien tiene que estar agradecido el Club Puebla es simple y sencillamente con Manuel Lapuente, quien les entregara su único título de liga en su historia, algo que saben perfectamente en el equipo de La Franja.

Debido a ello y al reciente fallecimiento del extécnico, el cuadro camotero preparó un sencillo pero cálido homenaje para quien en vida fuera uno de los estrategas más laureados del balompié mexicano.

Un reconocimiento a un Manolo Lapuente en el que los jugadores tanto del Puebla como del Cruz Azul, rival en turno de la Jornada 16 de la Liga MX, salieron con una boina, muy al estilo del técnico, y con una manta con la leyenda "Gracias eternas Manolo".

Además de esta breve ceremonia que incluyó un minuto de aplausos en memoria de uno de sus más grandes símbolos, el Puebla salió con un detalle muy especial en su casaca para este encuentro de la Jornada 16, un parche con la silueta de Lapuente.

"El equipo de la ciudad de los Ángeles se viste de gala en homenaje al único técnico que ha llenado de gloria a este Club, con respeto a un gran Enfranjado: Manolo Lapuente", mencionó previamente en sus redes sociales.