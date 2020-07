Pollo Briseño cambió de tacos desde la lesión a Giovani dos Santos

Antonio Briseño reveló que cambió su tipo de tacos, luego de la entrada a Giovani dos Santos en el Clásico Nacional del Apertura 2019. De cara al duelo entre Chivas y América, correspondiente a la Semifinal de la Copa por México , el zaguero rojiblanco mencionó que "no recordaba lo de Giovani", aunque enfatizó en los ajustes que ha hecho a partir de aquel día.

“Tenemos que aprender de las situaciones, sí vas cambiando tu forma de juego, vas agarrando lo bueno. Tengo 26 años, tengo que aprender de todo lo que me pasa y no cambió mi forma de jugar, pero si estoy practicando el timming, me pusieron más trabajos de eso” .