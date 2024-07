De acuerdo con Javier Rojas, reportero de TUDN, la razón por la que Jorge Sánchez no podría ver minutos en el partido de Jornada 1 a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes es de carácter burocrático.

Y es que el pase internacional del lateral no ha llegado y, por lo tanto, no ha concluido su registro en la Liga MX por lo que no puede sumar minutos todavía con el cuadro de La Máquina.