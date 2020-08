Pese a la victoria ante Gallos , el entrenador del Pachuca , Paulo Pezzolano , se mostró molesto con el accionar de su equipo, pues en su óptica, no lograron aprovechar que el rival jugó gran parte del encuentro con un jugador menos.

"El balance es que no se jugó buen partido, esperábamos hacer las cosas mucho mejor, sinceramente me voy con una sensación de derrota, esperaba un funcionamiento colectivo mucho mejor, ser superior al rival, se vio en el resultado, pero no se vio en el juego", señaló.