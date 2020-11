Pachuca no logró sacar un buen resultado en casa ante Necaxa , sin embargo, el estratega de los Tuzos, Paulo Pezzolano , resaltó lo positivo debido a las circunstancias en las llegaron al encuentro, con muchas bajas por casos positivos de COVID-19 .

"No era un partido fácil por lo que pasamos esta última semana, pero muy orgulloso de la institución en la que estoy, del plantel, de los jugadores que dieron la cara por los compañeros que no podían, para nosotros era más fácil aplazar el juego y crear un problema gigante a la liga, la realidad es que no hubo tanta diferencia en la cancha", apuntó.