Paulo Pezzolano: "Nunca me voy a conformar con un empate"

Tras el empate a un gol ante Tigres en la Jornada 2 de Guard1anes 2020 , Paulo Pezzolano , entrenador de Pachuca , no quedó conforme con el resultado en Ciudad Universitaria, ya que la mentalidad de los Tuzos es ganar en todo momento.

"Nosotros tenemos una manera de pensar que queremos salir a ganar en todas las canchas, hoy no se demostró y no se dio, entonces como entrenador, por la propuesta y por lo que es Pachuca no nos vamos contentos.