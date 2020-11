"Fue un gran partido, la verdad no sé si fue el mejor (de la temporada), hicimos muy bien, mucha intensidad para ser verticales y de eso teníamos mucho miedo por lo que le ha pasado a muchos jugadores . Contentos, más porque casi no pudimos entrenar juntos, y veremos si fue el mejor que hemos hecho por el rival, por la cancha pero salió todo bien porque el plantel que tenemos demostró lo que es Pachuca, con mucho corazón, mucha garra y después el futbol", dijo.

Además, no escatimó en elogios para Víctor Guzmán , quien abrió el marcador y a quien calificó como el mejor jugador en su posición de la Liga MX .

"Me tocó conocerlo en un momento duro y me mostró ser un ser humano espectacular. Como jugador para mí es el mejor interior que hay en la liga mexicana, tiene juego, tiene garra, intensidad, entiende el juego al mil por ciento, lo veo mejorando y me pongo contento por él, pasó momentos durísimos y hoy tiene este premio tan merecido", añadió.