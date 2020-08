PARTIDOS DE LA JORNADA TRES

JUEVES

Pachuca vs Querétaro 20:00 ET

Xolos vs Tigres 22:06 ET

VIERNES

Necaxa vs América 20:30 ET

Mazatlán vs Toluca 22:30 ET

SÁBADO

Cruz Azul vs León 20:00 ET

Monterrey vs Santos 20:06 ET

Chivas vs Pumas 22:00 ET

DOMINGO

Pumas vs Juárez 13:00 ET

Atlético San Luis vs Atlas 20:00 ET