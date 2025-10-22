Los Tuzos suman tres juegos ganados y tres perdidos en casa en lo que va del semestre, es sexto en la tabla de posiciones y debe ganar para no bajar a zona de Repechaje.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PACHUCA VS TIGRES DE LA JORNADA 15 DE LIGA MX

Los felinos con quintos en la clasificación, tienen cinco puntos más que Pachuca por lo que una derrota en esta fecha doble no compromete su posición en la tabla, además, como visitante se encuentra invicto en el Apertura 2025.

En duelos directos, Tigres tiene tres juegos seguidos sin perder en el Estadio Hidalgo dentro de la Liga MX, do empates y una victoria; la última vez que los Tuzos vencó al cuadro de la UANL como local fue en el Apertura 2022.