    Pachuca

    Pachuca vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

    Los Tuzos pelean en casa mantenerse en zona de clasificación directa a la Liguilla ante unos felinos que están invictos de visitante.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Duelo directo por Liguilla! Así puedes ver Pachuca vs. Tigres de Liga MX

    Pachuca vs. Tigres se perfila como un partido de alta tensión a la ofensiva cuando el torneo entra en su fase de recta final hacia la Liguilla del Apertura 2025 con ambos equipos en zona de clasificación directa.

    Los Tuzos suman tres juegos ganados y tres perdidos en casa en lo que va del semestre, es sexto en la tabla de posiciones y debe ganar para no bajar a zona de Repechaje.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PACHUCA VS TIGRES DE LA JORNADA 15 DE LIGA MX

    Los felinos con quintos en la clasificación, tienen cinco puntos más que Pachuca por lo que una derrota en esta fecha doble no compromete su posición en la tabla, además, como visitante se encuentra invicto en el Apertura 2025.

    En duelos directos, Tigres tiene tres juegos seguidos sin perder en el Estadio Hidalgo dentro de la Liga MX, do empates y una victoria; la última vez que los Tuzos vencó al cuadro de la UANL como local fue en el Apertura 2022.

    • Cuándo es el Pachuca vs Tigres de Liga MX: el partido es el miércoles 22 de octubre en el Estadio Hidalgo.
    • A qué hora es el Pachuca vs Tigres de Liga MX: la pelota rueda a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 21:00 horas tiempo del Este, 20:00 horas tiempo del Centro y 18:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Pachuca vs Tigres de Liga MX: el juego lo puedes ver por la señal de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

