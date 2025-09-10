Pachuca se desprendió de forma sorpresiva de su delantero Alemao, brasileño que estuvo poco tiempo en el cuadro de los Tuzos, por lo que ahora necesitan ocupar esa plaza en la zona ofensiva.

Los Tuzos voltearon hacia Sudamérica, a Brasil para ser precisos, están en negociaciones avanzadas para traer de vuelta al ecuatoriano Enner Valencia, quien milita en el Sport Club Internacional, de acuerdo con información de Zaritzi Sosa, reportera de TUDN.

Valencia ya tuvo una primera incursión con Pachuca, cuando en 2013 llegó a la Liga MX y en donde brilló en el poco tiempo que estuvo, marcó 18 goles en 23 partidos y dio siete asistencias.

Esas buenas actuaciones y un buen Mundial en Brasil 2014 lo llevaron al viejo continente para fichar con el West Ham United, depués pasó al Everton en la misma Premier League.

En el 2017 regresó a México, pero no lo hizo con los Tuzos, Tigres UANL lo tomó por tres años y con los felinos logró dos títulos de Liga MX, con eso volvió a cruzar el charco, esta vez al futbol de Turquía con el Fenerbahce, del 2023 a la fecha ha permanecido con el conjunto del Sport Club Internacional en Brasil.

Enner Valencia acaba de anotar gol con Ecuador para la victoria sobre Argentina por 1-0 en la última jornada de las Eliminatorias del Mundial 2026; su selección clasificó al terminar en el segundo lugar de la tabla con 29 puntos, a nueve de la Albiceleste.