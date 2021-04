“No voy a renunciar, estoy súper feliz en el club, de verdad… el trato que me está dando la gente del club es para agradecer. Cuando las cosas van mal a ustedes les gusta la sangre, pero gracias a Dios yo no leo, no me informo, yo trabajo todos los días para tratar de superar los malos momentos y ser mejor todos los días”, comentó Guede.