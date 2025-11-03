Video ¡OJO! Barrera se arrepiente de firmar con Cruz Azul por esta razón

Pablo Barrera se despidió este fin de semana del futbol profesional con Querétaro y reapareció en Faitelson sin censura para hablar de lo que se arrepiente de su carrera a lo largo de dos décadas.

El campeón de la Liga MX con Pumas en el lejano 2008-09 confesó que nunca debió considerar regresar a México con Cruz Azul tras haber dado el salto a Europa con el West Ham United.

"Lo único que habría podido cambiar es haber forzado más el tema de mi paso por Europa, tenía tres años más de contrato (con West Ham United); es la única espinita que se me queda ahí de haber forzado esos tres años de contrato.

"Después fui a España un año con el Vasco, pero yo tenía todavía tres años más de contrato con el West Ham, ellos me dijeron que sin problema podía regresar, obviamente a ganarme un lugar, pero tomé la decisión de irme a Cruz Azul, es la única espinita que hubiera podido cambiar".

Barrera detalla que la decisión que motivó su regreso a la Liga MX fue meramente económica, pues él mismo se sorprendió al ver que La Máquina le concedió lo que pedía de sueldo.

"La verdad en ese momento fue un tema económico, al final le hice varias propuestas a Cruz Azul, pensando que no las aceptarían y al final dijeron que sí, fue más que nada por eso, de lo único que me quedó marcador, hasta la fecha mi papá lo platica conmigo, él sí me decía ‘quédate, quédate’ (en Europa)".

BARRERA PIDE A MEXICANOS EN EUROPA NO REPETIR SU ERROR

Pablo Barrera dio un consejo a los pocos jugadores mexicanos que permanecen en el futbol europeo como Edson Álvarez y su excompañero J ohan Vásquez, dos elementos que se han aferrado a su sueño.

"Que terminen su contrato, que si son 5 años que los terminen, al final en el futbol sabemos que en una semana pueden cambiar muchas cosas. En una semana haces un buen partido y después eres el ídolo del club, cambia mucho eso.

"Hoy aplaudo lo de Edson (Álvarez), lo de Johan Vásquez, porque a pesar de los equipos en los que ha estado peleando del descenso él sigue peleando, eso lo aplaudo bastante.