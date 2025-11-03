    Pablo Barrera

    Pablo Barrera lamenta fichaje con Cruz Azul tras paso por futbol europeo

    El futbolista mexicano, recientemente retirado, explicó por qué nunca debió llegar a La Noria.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡OJO! Barrera se arrepiente de firmar con Cruz Azul por esta razón

    Pablo Barrera se despidió este fin de semana del futbol profesional con Querétaro y reapareció en Faitelson sin censura para hablar de lo que se arrepiente de su carrera a lo largo de dos décadas.

    El campeón de la Liga MX con Pumas en el lejano 2008-09 confesó que nunca debió considerar regresar a México con Cruz Azul tras haber dado el salto a Europa con el West Ham United.

    PUBLICIDAD

    "Lo único que habría podido cambiar es haber forzado más el tema de mi paso por Europa, tenía tres años más de contrato (con West Ham United); es la única espinita que se me queda ahí de haber forzado esos tres años de contrato.

    "Después fui a España un año con el Vasco, pero yo tenía todavía tres años más de contrato con el West Ham, ellos me dijeron que sin problema podía regresar, obviamente a ganarme un lugar, pero tomé la decisión de irme a Cruz Azul, es la única espinita que hubiera podido cambiar".

    Barrera detalla que la decisión que motivó su regreso a la Liga MX fue meramente económica, pues él mismo se sorprendió al ver que La Máquina le concedió lo que pedía de sueldo.

    "La verdad en ese momento fue un tema económico, al final le hice varias propuestas a Cruz Azul, pensando que no las aceptarían y al final dijeron que sí, fue más que nada por eso, de lo único que me quedó marcador, hasta la fecha mi papá lo platica conmigo, él sí me decía ‘quédate, quédate’ (en Europa)".

    BARRERA PIDE A MEXICANOS EN EUROPA NO REPETIR SU ERROR

    Pablo Barrera dio un consejo a los pocos jugadores mexicanos que permanecen en el futbol europeo como Edson Álvarez y su excompañero J ohan Vásquez, dos elementos que se han aferrado a su sueño.

    "Que terminen su contrato, que si son 5 años que los terminen, al final en el futbol sabemos que en una semana pueden cambiar muchas cosas. En una semana haces un buen partido y después eres el ídolo del club, cambia mucho eso.

    PUBLICIDAD

    "Hoy aplaudo lo de Edson (Álvarez), lo de Johan Vásquez, porque a pesar de los equipos en los que ha estado peleando del descenso él sigue peleando, eso lo aplaudo bastante.

    "Nada más les pediría eso, que sigan ese sueño porque hoy en día es muy difícil salir de México por los altos costos que nos ponen, no tan fácil vienen los equipos de Europa a pagar esas cantidades".

    Más sobre Liga MX

    1 min
    América apunta a recuperar jugadores para el partido ante Toluca

    América apunta a recuperar jugadores para el partido ante Toluca

    3 min
    Así se juega y puedes ver la Jornada 17 de Apertura 2025

    Así se juega y puedes ver la Jornada 17 de Apertura 2025

    2 min
    Los equipos que están en problemas por la regla de menores del Apertura 2025

    Los equipos que están en problemas por la regla de menores del Apertura 2025

    2:36
    ¡Embalados! El repunte de Chivas de la mano de Milito

    ¡Embalados! El repunte de Chivas de la mano de Milito

    1:20
    La buena noticia en América de cara al partido ante Toluca

    La buena noticia en América de cara al partido ante Toluca

    Relacionados:
    Pablo BarreraCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX