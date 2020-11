El delantero Oribe Peralta cumplirá 37 años de edad en enero próximo y no niega que un posible retiro ha rondado su cabeza, pero tiene claro que no pensará en su futuro hasta concluir el año de contrato que le resta con las Chivas, el cual vencería al finalizar el Apertura 2021.

"En este momento estoy bien, trabajando al máximo, desde donde me toque, apoyando, y jugando ya matándome cuando lo tenga que hacer y disfrutando que es lo más importante, he pensado en el retiro, sí lo he pensado.

"Entiendo que cuando no se tiene participación luego se hacen muchas especulaciones, pero también llevo muchos años en esto y entiendo que a veces es así ... Me queda un año de contrato, mi pensamiento hoy es terminar ese contrato y después que venga lo que tega que venir, pero en este preciso memento mi pensamiento es terminar se contrato y ya después veremos", dijo Oribe en entrevista exclusiva con TUDN.



Oribe Peralta tiene claro que cuando llegue el momento de colgar los botines no será técnico porque no quiere seguir con el mismo ritmo de vida, entre viajes y concentraciones, pero sí desea participar en la formación de jóvenes.

"Sí lo he pensado y realmente no me gustaría pertenecer a ningún equipo, siento que puedo inspirar a muchas personas y debo encontrar la forma de cómo hacerlo, podemos tener muchos mejores seres humanos si comparto un poco de mi experiencia.

"De entrenador lo más seguro es que no, porque sería volver a la misma vida de casi 20 años de carrera, de andar viajando, concentrándome, yendo de un lado para otro, y más en el futbol en México, que todo se basa en resultados y no en un proyecto de verdad, por ese lado no me gustaría, pero si tengo la posibilidad de trabajar con jóvenes, con los que se pueda pulir y llegar a un buen punto para que sus carreras tengan un despunten, lo haría con todo el gusto", agregó.