¡Sin miedo! Oribe niega que no quiera cobrar penales en Chivas

"No, jamás, yo acepto la responsabilidad sin problemas. Sé que como muchos, voy a fallar o la puedo meter, a final de cuentas un error no define la persona que soy, el jugador que soy".

" El profe designó desde la charla quien iba a tirar el penal, en el momento en el que fue el penal, se me acerqué a Molina y le pregunté si estaba seguro de tirarlo, sino yo lo tiro. No falla el que no está ahí, el que no tira no va a fallar nunca, el que se queda sentado es el que nunca se equivoca, el que se queda todo el tiempo esperando que las cosas ocurran tampoco las consigue.