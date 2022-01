Orbelín Pineda y sus emotivas palabras a Cruz Azul: "No es un adiós, sino un hasta pronto"

"Hoy me toca perseguir un nuevo sueño, nuevas metas y no me queda más que agradecer y decirles que los llevaré siempre en mi corazón. Gracias por siempre apoyarme en las buenas y malas y eso no es un adiós sino un hasta pronto. Gracias afición por su cariño. Gracias, Cruz Azul. Su amigo Orbelín", reza el mensaje que Pineda compartió en sus redes sociales.