    Monterrey

    Oliver Torres acepta que la Liga MX es desconocida en Europa

    El mediocampista español del Monterrey afirma que el futbol mexicano es más divertido que el europeo.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video La Liga MX es una competencia invisible en Europa: Oliver Torres

    Si bien se piensa que para muchos el formato con Liguilla de la Liga MX ya es obsoleto o injusto, para Oliver Torres es atractivo al ofrecer la oportunidad de ser campeón a distintos equipos.

    "Lo más atractivo es la Liguilla, es muy emocionante que muchos equipos puedan pelear por ser campeón, cada eliminatoria son finales y el ambiente y la energía que se vive en los estadios es algo único y como jugador es una suerte, un privilegio vivir esas noches".

    En entrevista exclusiva para Línea de 4 en TUDN de cara al duelo de Cuartos de Final ante América, el mediocampista del Monterrey confesó qué fue lo que más le costó trabajo para adaptarse en el futbol mexicano.

    "No te diría que es lo más difícil, pero es verdad que cuando no estás acostumbrado el tema de los cambios de altura al principio es lo que más cuesta".

    A pesar de esto, el español consideró que la forma que se juega en México es distinta a la de Europa, lo que la hace más divertida por la cantidad de goles que se meten.

    "Cuando llegué lo que más me costó es que es un futbol de transición, donde no había tanto futbol de control como en Europa, que es mucho más táctico, por lo cuál aquí es mucho más divertido para el aficionado, hay muchos más ataques, mucho más goles".

    En contraste con estas declaraciones, Oliver Torres también aceptó que en el Viejo Continente la Liga MX, a pesar de considerarlo un buen producto, es invisible.

    "Para mi, siempre lo digo a todo mundo que me lo pregunta, es una liga que en Europa es desconocida, quizá deberíamos intentar potenciar más la visibilidad del producto de la Liga MX porque creo que es un producto muy bueno y creo que hay gente con muchísimo talento y hambre".

