Video La tremenda arenga de Nicolás Larcamón para vencer a Rayados

Nicolás Larcamón recetó tremenda arenga a sus jugadores previo al silbatazo inicial del partido Cruz Azul vs. Monterrey, el penúltimo del equipo como local en el torneo regular del Apertura 2025 y del cual sacaron el triunfo con un contundente 2-0 en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Es en ese inmueble que La Máquina cerrará la fase regular y lo hará ante Pumas, el verdadero equipo de ese estadio pero que para la Jornada 17 fungirá administrativamente como visitante.

PUBLICIDAD

El estratega argentino aseguró que desde Rayados, los equipos buscan ganarles sólo para tratar de salvar su torneo y ‘joder’ al conjunto celeste por tratarse de un ‘grande’ del futbol mexicano, en un mensajito candente hacia Pumas, y que aún aspira a acabar como líder de la competición.

“Vale la pena empujar todos juntos, se vienen dos partidos durísimos contra equipos que sabemos que lo último que les queda es jugar contra nosotros, lo último que les queda por salvar es un partido contra un equipo grande y ya, jodernos.

“Entonces entenderlo de esa manera, así que vamos a encarar, a partir del lunes una semana bien consistente. Escenario ideal, hagamos lo nuestro carajo. Lo acabamos temprano. Mucho más que tres puntos.

“Equipo que merece, equipo que corona. Sabe pegar estos momentos juntos de la temporada, hoy es uno de estos partidos, fundamentales”, recetó Nicolás Larcamón en el vestidor del conjunto cementero.