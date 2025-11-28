Luego de sacar el empate en su visita a Chivas en el duelo de Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX, el técnico del Cruz Azul, Nicolás Larcamón, advirtió que aún no están en su mejor versión.

"Todavía resta mucho trabajo por hacer, estoy muy conforme con el segundo tiempo que hicimos, en el primer tiempo estuvimos más imprecisos, en el segundo fluimos más con pelotas, dentro de todo tuvimos un rendimiento defensivo muy bueno, que no deja de ser una señal de alerta de cara a lo que será el segundo partido"

El estratega de los Cementeros destacó el trabajo de los suyos, de quienes consideró lograron dominar a un Rebaño Sagrado que desde un inicio sabían que iban a incomodarlos.

"Trabajamos en función de lo que iba a ser un partido bien incómodo con las intenciones que tenemos, somos un equipo que es protagonista con el volumen del juego, con la tenencia de la pelota, sabemos que Guadalajara es un equipo en busca de cortar circuitos, en líneas generales, tuvimos esa capacidad de pesar en algunos pasajes, no dominar como queríamos, pero en líneas generales, fuimos dominantes".

Finalmente, Nicolás Larcamón dejó claro que a pesar de que Chivas logró mostrar sus fortalezas en su casa, en el Estadio de Ciudad Universitaria, su actual casa, están obligados a resolver la eliminatoria.