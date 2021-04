Este viernes el jugador, quien ha documentado todo su proceso de recuperación en redes sociales, compartió un nuevo twit en el que señala "It's almost time" , que en español significa " casi es hora ", acompañado de un emoji con corazones en los ojos.

El delantero no juega un partido profesional desde el 18 de enero del 2020 , es decir, han pasado 468 días desde entonces, debido a diversos problemas de salud, principalmente, un coagulo que puso en riesgo sus carrera y del que fue operado en febrero del año pasado.

Con la intención de no apresurar su recuperación a sabiendas de la seriedad de su padecimiento, la directiva azulcrema determinó no registrarlo en los más recientes dos torneos y poder ocupar su plaza de No Formado en México en algún otro jugador.