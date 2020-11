“En realidad no ha afectado en nada, el equipo siguió con las mimas ganas, la misma actitud, no perdemos la fe y las ganas de salir campeones. Contra Pumas salimos y demostramos dentro del campo, hablamos dentro del campo, de que el equipo quiere, y a pesar de eso, ante ese tipo de situaciones, el equipo no se desconcentra, sabemos hacia donde queremos ir y ahora estamos más unidos que nunca”, agregó.

“En realidad no quiero entrar en comparaciones ni en ese tipo de conflictos, es un compañero mío (‘Chofis’ López) que siempre era muy bueno aprenderle en el entrenamiento porque es un jugador distinto, pero en lo personal yo creo que lo me ha ayudado muchísimo es la gente que tengo a mi alrededor, mi familia, personas que saben lo mucho que me ha costado llegar ahí y que me siguen apoyando, y que a pesar de que ya he llegado muy lejos no dejan que me conforme, que me estanque, que me quede con eso.