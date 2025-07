“No, pues creo que he sido muy profesional... siempre me entrego al 100 dondequiera que estoy. La idea mía siempre es competir bien, darle lo mejor al equipo, aportarle mis cosas individuales y en el colectivo , sea aquí, sea a la institución a la cual pertenezca, siempre voy a dar lo mejor de mí. Creo que eso habla muy bien del profesionalismo de cada uno y creo que es lo que han visto parte de otros partidos”

“ Obviamente, mi sueño es ir a jugar a Europa, y obviamente creo que todos los partidos los intenté de jugar lo mejor posible. Hayan sido la Liga, el Mundial de Clubes, no es que solo jugué el Mundial de Clubes bien, no. Creo que, por eso el desempeño que tuve en el semestre anterior fue muy bueno, lo que me mantuvo en buena competencia para poder ir a jugar el Mundial de Clubes”, indicó Deossa.