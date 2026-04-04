Liga MX Necaxa derrota en casa a Mazatlán en la Jornada 13 de la Liga MX Los Rayos se imponen en casa a los Cañoneros y se meten a la pelea por un puesto entre los mejores ocho del Clausura 2026.

Video Resumen | Necaxa levanta la mano por un boleto a Liguilla

En partido de la cabalística Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Necaxa aprovechó su condición de local en el Estadio Victoria y derrotó 2-1 a un Mazatlán que peleó hasta el último minuto en incluso pudo llevarse el empate.

Sería hasta el minuto 15, en el que en una pérdida de balón en la salida del Mazatlán, Lorenzo Faravelli tomaría la de gajos, metería el pase filtrado preciso para Javier Ruiz, quien cruzaría el disparo para poner el 1-0 para el Necaxa.

Video ¡Estalla el Victoria! Tras error en la salida, Javier Ruiz la manda al fondo de las redes

La respuesta llegaría hasta el minuto 40, en una contragolpe de velocidad pura en el que Josué Ovalle sirvió al frente para Fabio Gomes, quien se metió al área, cruzó el disparo y lo mandó a la red para lograr el empate de los Cañoneros antes del descanso.

Video ¡Mazatlán responde con contragolpe! Fabio Gomes saca escopetazo para el 1-1

A los 56', tras recuperar un balón que parecía se iba fuera del terreno de juego por la banda izquierda, Javier Ruiz metió el centro tendido al área, donde apareció Alexis Peña, se levantó por encima de la zaga, metió el martillazo con la cabeza y lo mandó al fondo para el segundo de los Rayos.

Video ¡Necaxa recupera su ventaja! Alexis Peña remata de cabeza para el 2-1

Unos minutos después el cuadro Cañoneros mandó el balón a la red de nueva cuenta, sin embargo, se determinó fuera de juego en la jugada, por lo que le volvió el aliento a la afición reunida en el Victoria.

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