Necaxa Atlas derrota a Necaxa en un partido de locura y polémica El Estadio Victoria se vuelve un manicomio con varias acciones que desatan el debate y con solamente un gol.

Video ¡Solo tú Ponchito! Jugadón rojinegro y definición exquisita

Atlas obtuvo su primera victoria como visitante del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en un partido que alcanzó niveles de locura, sobre todo en el primer tiempo en el Estadio Victoria.

Marcador de 1-0 a favor de los Zorros ante el Necaxa en un encuentro que si bien solamente tuvo una anotación, regaló varias emociones y jugadas accidentadas puestas sobre el debate de la marcación arbitral.

Dos expulsiones, una para Paulo Ramírez a los 37', otra para Julián Carranza por doble amarilla en la compensación de la primera parte, manos en el área, posibles penales; un auténtico coctail de acciones debatibles desde el punto de vista arbitral.

Una gran jugada colectiva definida por Ponchito González a los 43', cuando el Atlas tenía desventaja numérica en el campo, pero con mejor momento ante un Necaxa desangelado.

Martín Varini adelantó líneas en el segundo tiempo y los Rayos empezaron a generar más acciones, aunque no las suficientes como para mover el marcador de nueva cuenta.

El Necaxa se queda con tres unidades, mientras que Atlas llega a seis puntos después de tres partidos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

