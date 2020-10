Nahuel Guzmán tiene claro que si bien el partido ante América no será condicionante en el futuro de los Tigres , sí será un encuentro que le puede dar un giro a lo que venga para los dos equipos en sus intenciones de aspirar al título.

“Hoy creo que es importante por cómo nos dejaría parados en la Tabla a falta de dos fechas, nos dejaría por encima no solo de América y sí tiene otra relevancia. No creo que sea condicionante, pero sí estamos dispuestos y con la energía de hacer frente a cualquier equipo en cualquier cancha.

“Todos los grupos, cuando las piezas vienen más o menos o no como uno los espera, se hace un ’stop’, se observa el desempeño individual y colectivo, hacemos una autocrítica y nosotros tuvimos una conversación, una charla colectiva antes del juego ante León y después ‘se acomodaron solos los melones en el carro’”, estableció Guzmán.

Finalmente, el portero argentino refirió que no le gusta estar en el ‘ojo del huracán’ como ha pasado ya en varias ocasiones durante su paso por México y sí, contrario a lo que parece, le gusta que hablen bien de él.

“Me gusta que se hable bien porque estoy en una etapa en la que siento que tengo mucho para ofrecer y enseñar desde lo técnico, no seré el mejor, pero sí hay cuestiones técnicas que me considero muy bueno y a veces no se remarcan.