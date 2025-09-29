    Cruz Azul

    Muere Javier Sánchez Galindo, histórico jugador de Cruz Azul y América

    Este futbolista ganó un total de 16 títulos; cinco ligas con La Máquina y una con América.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Muere leyenda de Cruz Azul, América y Chivas a los 77 años

    El futbol mexicano está de luto por la muerte de Javier Sánchez Galindo, histórico jugador que defendió los colores de tres grandes de la Liga MX: Cruz Azul, América y Chivas.

    La Federación Mexicana de Fútbol y Cruz Azul dieron a conocer la noticia y expresaron sus condolencias por el fallecimiento del apodado 'Pierna Fuerte', quien además portó con orgullo los colores de la Selección Mexicana.

    La muerte de Sánchez Galindo, a los 77 años, llegó un par de días después de que el exfutbolista tuviera que ser hospitalizado por presentar problemas de salud desconocidas. Sus familiares han pedido privacidad sobre la causa de su fallecimiento.

    ¿QUIÉN FUE JAVIER SÁNCHEZ GALINDO, EL 'PIERNA FUERTE'?

    Javier Sánchez Galindo es considerado una leyenda del máximo circuito del futbol mexicano, ya que además de acumular un total de 16 títulos logró defender a tres de los tradicionalmente llamados 'grandes' de la Liga MX: Chivas, Cruz Azul y América.

    Sin embargo, donde más brilló fue con la imponente Máquina de los 70, donde consiguió cinco títulos de liga, tres Concachampions, dos Campeón de Campeones y una Copa.

    Como seleccionado nacional logró el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de 1968 y levantó el Campeonato de Naciones de Concacaf de 1971, ahora conocido como Copa Oro.

    Relacionados:
    Cruz AzulAméricaGuadalajara

