Video Víctor Garcés lo confirma: Carlos Hurtado ya no tiene cabida en ‘el nuevo Cruz Azul’

Carlos Hurtado, uno de los personajes más polémicos de la Liga MX, murió durante la madrugada de este 3 de noviembre.

Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, pero a través de las redes sociales hubo despedidas tras su muerte en las últimas horas.

PUBLICIDAD

Carlos Reinoso, icóno del América, posteó en su cuenta de X las siguientes palabras para despedirlo: "Amigos del Futbol, otra noticia triste para mí, me acabo de enterar que murió Carlos Hurtado, lo conocí a los 14 años, mi compañero de golf, descanse en paz, cariño a su familia".

¿QUIÉN ERA CARLOS HURTADO Y POR QUÉ FUE UN PERSONAJE POLÉMICO?



El nombre de Carlos Hurtado quizá no le suena a muchos aficionados de la actualidad en el futbol mexicano, pero fue un personaje que tuvo mucha relevancia en la Liga MX por décadas. Apareció en el radar del futbol mexicano desde la década de los 80s y hasta los 2000s.

Casi nunca tuvo reflectores encima, aunque su influencia fue mayúscula en cuestión de fichajes, donde se hablaba que poseía más de 100 cartas de jugadores para colocarlos.

Martínez Hurtado manejaba fichajes de jugadores extranjeros a varios equipos de la Liga MX, principalmente con Cruz Azul. La polémica ahondaba en que en en ocasiones fue señalado de imponer algunas contrataciones, sin que se comprobaran esos rumores.

De igual forma, David Faitelson, periodista de TUDN, dedicó un posteo en redes sociales tras la confirmarse la muerte de Carlos Hurtado.