    Mozo busca la revancha con Pachuca y de paso manda mensaje al América

    El defensor mexicano señaló que Pachuca debe aprovechar el presente de ambos equipos

    Raúl Martínez
    Video Alan Mozo manda recadito al América

    Alan Mozo llegó de forma sorpresiva al Pachuca como refuerzo para este Clausura 2026 al ya no entrar en planes de Chivas, y ante esto, el defensor aseguró que busca la revancha con los Tuzos.

    En entrevista para TUDN, el futbolista dejó claro que se identifica mucho con el cuadro hidalguense y que intentará ayudar a los jovenes del equipo.

    Es volver a reencontrarme con con mi versión, que creo que tuve un año complicado por distintos temas de lesiones, operaciones que la verdad es que nunca me habían tocado en mi carrera, que son parte de, pero creo que la intensidad, la esencia de este equipo que impulsa a los jóvenes que confían en el talento mexicano, que es uno de los principales exportadores, me conecto mucho con eso y creo que le puedo ayudar mucho a los jóvenes que están en el plantel. y creo que Pachuca es un equipo con mucha intensidad y el juego se basa mucho en eso”, mencionó Mozo.

    “ANTE AMÉRICA HAY QUE DARLO TODO”: MOZO

    Alan Mozo indicó que Pachuca no tiene que aflojar contra el América y que buscarán aprovechar el mal momento de los Azulcremas para sumar una nueva derrota en el Clausura 2026.

    “Siempre Pachuca ha sido un rival que se le ha parado al tú por tú en a equipos grandes y toca el América y tenemos todo para para los tres puntos en casa"

    “E s un partido que la exigencia va a estar a full y sabemos de los jugadores que tiene el América y vienen de una derrota, y creo que nosotros venimos de una victoria, tenemos que aprovechar este embrión anímico

    “L a verdad es que yo crecí desde fuerzas básicas de Pumas que estos partidos no se podían perder… tienes que darlo todo y bueno, así intento afrontarlo”, agregó Alan Mozo.

    Pachuca recibe al América el próximo domingo como parte de la jornada 3 del Clausura 2026 donde los Tuzos tienen tres puntos y las Águilas una unidad.

