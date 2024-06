“Es parte del juego, desde que llegué, ya estaba corrido y desde que sigo, si no salgo campeón, me van a correr. Es parte del juego, hay que saber llevarlo, soy consciente, soy real en la institución que estoy, la exigencia que tiene una institución, la ansiedad de poder conseguir un logro deportivo”

“Si mi carrera, mi corta carrera me dice: ‘vas a llegar seis Semifinales y no vas a llegar ninguna (Final)’, pues lo firmo en cualquier lado. Me preocupa a la hora de seguir insistiendo, trabajando, pero no me preocupa a la hora de que se sume una más y no pueda pasar.