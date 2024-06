"El problema no está en lo deportivo, el problema es que la gente está empezando a dudar y no caer bien las cosas es lo que está haciendo la directiva, a través de la gente que maneja que es el sobrino del ingeniero, Fernando Schwartz, Doehner y el otro Culebro".

"Lo mismo que hicieron con Dante Siboldi me lo hicieron a mí. Calumnias, calumniaron que yo tenía cartas de jugadores, que cobraba dinero a los jugadores para jugar, o sea, todo esto lo hicieron, me prometieron contrato y a la mera hora me dijeron que no porque ya tenían un entrenador en mi lugar. No pude demandar porque no era una cosa que saliera de Cemex, fue una cosa que hicieron para difamarme".