Monterrey llegará con bajas para encarar el Clásico Regio

El conteo regresivo para el Clásico Regio 125 ha iniciado y tanto Tigres como Monterrey afinan los últimos detalles para encararlo; sin embargo, Rayados ha recibido una mala noticia pues no podrá contar con Stefan Medina , lateral derecho quien tiene molestias musculares por lo que Javie Aguirre deacidió no correr ningún riesgo . En su lugar entrará joven Edson Gutiérrez para tomar la respoinsabilidad en el partido más importante de la temporada para ambas escuadras.

Otro que no verá actividad será el defensa Nicolás Sánchez quien ha tenído una temporada para el olvido ya que las lesiones no lo han dejado, lo que ha provocado que el capitán no encuentre la regularidad. El último partido de Liga que disputó fue el 13 de marzo cuando cayeron ante Cruz Azul en el Estadio Azteca, lo que significa que tiene más de un mes que no ve actividad en el Guardianes 2021.