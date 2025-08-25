Video ¡Déjà vu! Allan Saint-Maximin anota un gol idéntico al de Ménez

El gol de Allan Saint-Maximin con América desató la locura entre los aficionados que compararon su anotación con el primer tanto de Jérémy Ménez con las Águilas.

La anotación de Ménez ocurrió en la jornada 5 del Clausura 2018 ante Lobos BUAP cuando definió de primera, y de pierna derecha dentro del área tras un pase de Renato Ibarra por un costado del campo.

Y Allan Saint-Maximin definió de la misma forma tras un centro de Isaías Violante por la banda derecha, la única diferencia fue que su disparo fue raso mientras que el de su compatriota tomó altura.

Otra similitud que hubo entre los futbolistas franceses fue que ambos debutaron ante los Rojinegros de Atlas aunque uno en el estadio Azteca y otro en el Jalisco.

Jérémy Ménez anotó cinco goles en su paso por el América y ganó un título de liga, y ahora Allan Saint-Maximin buscará superar lo realizado por su compatriota.