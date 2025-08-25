    Allan Saint-Maximin

    ¡Mismas vibras! Allan Saint-Maximin anota un gol idéntico al de Jérémy Ménez

    La anotación del francés ante Atlas fue comparado con el primer gol de su compatriota con América.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Déjà vu! Allan Saint-Maximin anota un gol idéntico al de Ménez

    El gol de Allan Saint-Maximin con América desató la locura entre los aficionados que compararon su anotación con el primer tanto de Jérémy Ménez con las Águilas.

    La anotación de Ménez ocurrió en la jornada 5 del Clausura 2018 ante Lobos BUAP cuando definió de primera, y de pierna derecha dentro del área tras un pase de Renato Ibarra por un costado del campo.

    PUBLICIDAD

    Y Allan Saint-Maximin definió de la misma forma tras un centro de Isaías Violante por la banda derecha, la única diferencia fue que su disparo fue raso mientras que el de su compatriota tomó altura.

    Otra similitud que hubo entre los futbolistas franceses fue que ambos debutaron ante los Rojinegros de Atlas aunque uno en el estadio Azteca y otro en el Jalisco.

    Jérémy Ménez anotó cinco goles en su paso por el América y ganó un título de liga, y ahora Allan Saint-Maximin buscará superar lo realizado por su compatriota.

    Video ¡Merci mon ami! Saint-Maximin marca un golazo y comanda la remontada azulcrema

    Más sobre Allan Saint-Maximin

    1:16
    ¡Déjà vu! Allan Saint-Maximin anota un gol idéntico al de Ménez

    ¡Déjà vu! Allan Saint-Maximin anota un gol idéntico al de Ménez

    1 min
    André Jardine se emociona al ver el debut de Allan Saint-Maximin con América

    André Jardine se emociona al ver el debut de Allan Saint-Maximin con América

    1:17
    ¿Sorprendido? Jardine reacciona al debut de Allan Saint-Maximin

    ¿Sorprendido? Jardine reacciona al debut de Allan Saint-Maximin

    1:15
    Video exclusivo: lo que nadie vio del festejo de Saint-Maximin vs. Atlas

    Video exclusivo: lo que nadie vio del festejo de Saint-Maximin vs. Atlas

    1 min
    Allan Saint-Maximin desata la locura con su festejo tras su gol con América

    Allan Saint-Maximin desata la locura con su festejo tras su gol con América

    Relacionados:
    Allan Saint-MaximinJérémy MénezAméricaAtlasLobos BUAP

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD