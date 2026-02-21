    Liga MX

    Propuesta de matrimonio en plena cancha durante el Cruz Azul vs. Chivas

    Una pareja, aficionada de La Máquina, se comprometió en el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Aficionados de Cruz Azul protagonizan épica pedida de matrimonio en la cancha


    Una pareja aprovechó el Cruz Azul vs. Chivas para comprometerse en plena cancha del Estadio Cuauhtémoc durante el partido de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026.

    El inusual momento ocurrió al medio tiempo cuando un aficionado de Cruz Azul saltó al centro del campo junto a su novia e hijo para pedirle matrimonio a su pareja.

    La imagen conmovió a los fans presentes en el Estadio Cuauhtémoc que aplaudían mientras la pareja le daba sí el aficionado cementero que se hincó para entregarle el anillo.

    No todo fueron gratos momentos en el Estadio Cuauhtémoc, pues antes del inicio del partido los cuerpos técnicos de Cruz Azul y Chivas se encararon y estuvieron cerca de llegar a los golpes.

    Cruz Azul se fue al descanso con la ventaja de 1-0 en el marcador gracias al gol de Gabriel ‘Toro’ Fernández al minuto 33 tras una asistencia de Agustín Palavecino.

    La Máquina de Nicolás Larcamón busca acabar con el invicto y el paso perfecto de las Chivas de Gabriel Milito para acercarse a su liderato de Liga MX.

