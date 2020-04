Miguel Ponce quiso dejar Chivas a los dos días

"Si es algo complicado, llegué a los 14 años, me costó trabajo, algo que recuerdo mucho fue que el día que llegué a las instalaciones de Chivas no había chavos, estaban de vacaciones, y a los dos días que llevaba ahí solo no aguanté y agarré un teléfono que estaba afuera de las oficinas de Verde Valle y le dije a mi mamá: 'Ya no quiero estar aquí, los extraño mucho, me quiero regresar'".