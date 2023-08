Miguel Herrera sobre refuerzos: "No traer jugadores nada más por traer"

"Tenemos una lista de jugadores que están, Jorge y Toño están preguntando, haciendo gestión para ver quién puede llegar, no esperamos que se nos fueran jugadores y se fueron, hay que apuntar bien lo que necesitamos, no solo buscar lo que sea para llenarlo, estamos en ese proceso, ya estamos encima del tiempo pero tenemos que hacer una buena elección, no traer jugadores nada más por traer".