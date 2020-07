Después de las sendas derrotas en los clásicos de pretemporada ante Cruz Azul y Chivas , además de no poder ganarle a Pumas, Miguel Herrera , calmó las aguas y sentenció que no hay preocupación extrema de cara al inicio del Guard1anes 2020 .

“No para nada (hay alarmas encendidas), hemos tenido pretemporadas no muy buenas porque a veces el equipo no está completo. Hoy veníamos de tres meses sin jugar, además de recuperar mucha gente que estuvo parada.

“Fui muy claro, ‘voy a hacer medios tiempos porque no quiero llegar al torneo con alguien lesionado, quiero contar con todos’. Nosotros buscamos volumen de juego, obvio que queríamos jugar el último partido, se jugaron tres Clásicos y no se pudieron ganar, pero también hubo muchos años donde he ganado los tres”, sentenció.