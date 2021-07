Miguel Herrera: Falta cambiar la idea de juego del equipo

Miguel Herrera Tigres Head Coach during the game Tijuana vs Tigres UANL, corresponding to Day 01 of the Torneo Apertura Grita Mexico A21 of the Liga BBVA MX, at Caliente Stadium, on July 25, 2021.



Miguel Herrera Director Tecnico de Tigres durante el partido Tijuana vs Tigres UANL, Correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura Grita Mexico A21 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Caliente, el 25 de Julio de 2021. Crédito: Manuel Montoya/Manuel Montoya