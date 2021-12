Herrera explica bronca tras gol de León: "Festejaron en la cara de nuestros jugadores"

"Lo que pasa en el terreno de juego ahí debe quedar, no pasa más allá de jalones, empujones, tener categoría para ganar y para perder, nunca fuimos a festejarles un gol, respetamos a los rivales y nuestra afición respeta a nuestros rivales y aquí no hubo eso, nos bañaron, nos aventaron de todo, nos empujaron, les faltó un poquito a gente de la banca y no jugadores", apuntó.