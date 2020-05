Aunque el veracruzano no considera que se trate de una decisión con alevosía o con intención de afectar los intereses de los celestes, tiene claro que las reglas no están claras .

"No creo que haya injusticia, porque la regla no es clara. Se les fue a los directivos y esperemos que la próxima vez no sea así. De lo que sí estoy bien seguro, es de que, si el América hubiera llegado de líder, ahí sí no se les va. Ahí serían campeones desde hace un mes, pero como es nuestro querido Cruz Azul, ni modo, sufrimos", dijo en entrevista a El Universal.