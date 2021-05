Maxi Meza: "Va a costar unos días levantarnos de este golpe"

Maximiliano Meza celebrates his goal 1-0 of Monterrey during the game Monterrey vs Santos, corresponding to second leg match Quarterfinal of the Torneo Clausura Guard1anes 2021 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on May 16, 2021.



Maximiliano Meza celebra su gol 1-0 de Monterrey durante el partido Monterrey vs Santos, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga BBVA MX, en el Estadio BBVA Bancomer, el 16 de mayo de 2021. Crédito: Cristian de Marchena/Cristian de Marchena