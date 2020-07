Mauro Quiroga pone en la balanza el jugar con la selección mexicana

“La realidad no es una decisión fácil, elegir jugar para México . Uno sueña con defender con la playera de tu país, desde chico. Pero no es una decisión fácil. Sería una gran posibilidad, estar en la selección mexicana. Obviamente, si apareciera la posibilidad, la verdad sí me lo plantearía. Estoy muy cómodo en México, aquí encontramos nuestro lugar”, mencionó en entrevista con ESPN.

“Con Necaxa quedamos poco de jugar una final. Esa espina la traigo clavada hoy. Individualmente, me tocó el título de goleo, eso es lo que sueña un delantero. No me conformo, estoy con la misma hambre de hacer bien las cosas. Quizá, por ahí con Necaxa estaba cayendo en una zona de confort y no iba a ser bueno ni para el club ni para mí y bueno como lo dije el otro día, soy una persona de desafíos. Necesito eso para estar motivado, y en San Luis lo encontré”, finalizó.