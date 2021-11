Matheus Doria quiere volver a jugar con André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, pero...

"Yo siempre digo lo mismo. No puedes cerrar la puerta para nadie. No sabemos el día de mañana. Por ahí, se cansan de mí el día de mañana. No podemos estar con las puertas cerradas para nada. Lo que quiero es hacer historia en este club. Quiero estar en la historia, ponerme una estatua como tienen de otros grandes que tienen ahí. Por eso firmé hasta 2025 y si me toca firmar más tiempo y quedarme aquí logrando cosas grandes para el club, lo voy a hacer", dijo en entrevista con TUDN.