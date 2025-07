Martín Varini dice que la de México y Brasil son las mejores ligas de América

"En las dos que me ha tocado trabajar recientemente, tanto en Brasil como en México, son ligas muy poderosas, con muchos equipos grandes, que eso es una característica distintiva de otras. Por ejemplo como la española, que estuve también y que me encantó trabajar ahí por estar en la cumbre del fútbol, por ser una de las ligas top a nivel mundial, pero sí que está muy dividida entre lo que son los 3-4 equipos grandes y el resto”, agregó.

Varini piensa que el mercado interno hace que los jugadores no salgan de México

“Entonces ahí se genera una motivación y una ambición del jugador de poder salir para cambiar su realidad, para cambiar su vida, para mejorar económicamente y para mejorar deportivamente. Aquí en México no he notado falta de hambre, he notado jugadores que quieren mejorar, crecer, trabajar, pero sí es verdad que muchas veces es el propio mercado interno el que abastece o el que consume esa mejora ”, puntualizó.

Los ejemplos de Ralph Orquín y Diego Campillo

“ Capaz que si esto ( de Ralph y Diego) hubiese pasado en Uruguay estarían jugando en Europa o estarían jugando en otro país de Sudamérica. Entonces yo creo que México, el mercado interno es tan fuerte que consume los propios procesos exitosos, pero sí que yo me he encontrado con chicos que tienen muchas ganas de crecer. No creo que, como se dice a veces, (9:23) que el futbolista mexicano esté acomodado o no tenga hambre”, concluyó.