"Del tema Orbelín, Monterrey ha ofertado 8 millones de dólares desde hace mes y medio, AEK no ha aceptado, independientemente que Orbelín ha dicho que quiera salir y el AEK dice 'si no me vienen con unca oferta que no pueda desechar', trasciende que esperaba oferta de 15-18 millones de dólares.