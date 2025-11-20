La emoción del Play-In de la Liga MX ha comenzado, en el Estadio Hidalgo los Tuzos dieron de qué hablar al derrotar 3-1 a los Pumas, pero sin duda el verdadero espectáculo se dio muy lejos de ahí, en La Frontera, donde se llevaría a cabo la otra llave.

El partido entre Tijuana y Juárez no bien empezaba en el Estadio Caliente, cuando las especulaciones ya comenzaban no solo en el inmueble fronterizo, sino en varias partes donde se disfrutaba de la Liguilla del Futbol Mexicano y, sobre todo, en las redes sociales, que explotaron cuando se hizo el primer acercamiento al centro del campo.

Cuando se daría el silbatazo inicial, en la última reunión entre capitanes y el árbitro central todo cambió de enfoque, la afición dejó de prestarle atención a sus jugadores y se enfocó en un muy contento Marco Antonio Ortiz que lucía muy distinto a como habitualmente se le conoce.

El árbitro central acababa de dar la nota, su porte lleno de confianza al centro de la cancha indicaba que algo se había hecho, que algo le hacía llamar las miradas de los aficionados y él lo sabía y por eso sonreía a placer y, al mismo tiempo, se dejaba admirar.

Se trataba de un cambio de imagen, principalmente en su rostro, concretamente en la barba y el bigote que se había dejado crecer, sin olvidar un perfecto corte de cabello totalmente estilizado para la ocasión, para ser el centro de atracción del encuentro entre Xolos y Bravos.